فيما تواصل عصابات حوثية السطو على منازل المدنيين في صنعاء، أكدت مصادر موثوقة لـ«عكاظ»، مقتل نجل وزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي و5 من مرافقيه وإصابة 5 آخرين في تصفية متعمدة بحادث مروري.

وقالت المصادر: «ما حدث لأحمد عبدالكريم في محافظة عمران عملية تصفية لكنها هذه المرة بحادث مروري، وهي رسالة من الجناح القبلي (جناح صنعاء) لأتباع إيران (جناح صعدة)»، مبينة أن المليشيا طوقت موقع الحادث وألقت القبض على عدد من أبناء القبائل في منطقة بني صريم بمحافظة عمران.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية في حكومة الانقلاب استدعى محافظ عمران ومشرف الدفاع المدني المعينين من قبل المليشيا لاستجوابهما في الحادث وأسباب عدم إنقاذهما نجله، لافتة إلى أن سائق السيارة التي ارتطمت بسيارة نجل وزير داخلية الانقلاب توفي في الحادث وتتحدث المليشيا أنه بائع قات.

وأفادت المصادر أن الجرحى حالتهم خطيرة وتفرض المليشيا عليهم حراسات مشددة من المخابرات والبحث الجنائي، وتمنع حتى ذويهم من الوصول إليهم خوفاً من تهريب معلومات عما جرى في الحادث، مبينة أن شهود عيان أكدوا احتراق السيارتين وتفحم عدد من الجثث.

يتزامن ذلك، مع هجوم حوثي على منازل عدد من زعماء القبائل في صنعاء ونهب محتوياتها، إذ تؤكد مصادر إعلامية يمنية نهب المليشيا منزل الزعيم القبلي عبدالله الحاشدي.

من جهة أخرى، أسقطت دفاعات الجيش الوطني اليمني اليوم (الأحد)، طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العلم شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.