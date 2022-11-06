انتقد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بشدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد)، التي وصف فيها أفغانستان بأنها «مكان منسي»، متعهداً بإعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب دون أي دعم خارجي.

وقال مجاهد في مؤتمر صحفي بكابول: «أولئك الذين يدلون بهذه التصريحات يفعلون ذلك من منطلق إحباطهم وحسدهم لأفغانستان»، مؤكداً عودة السلام والاستقرار إلى بلاده منذ استيلاء حركته على السلطة، مشدداً بالقول: الأفغان يمضون حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

وأضاف المتحدث باسم طالبان: «لا نحتاج إلى دعم من الدول الأخرى لإعادة بناء بلادنا وقادرون على القيام بذلك بأنفسنا، موضحاً أن هدف حكومة حركته وحاجتها، هو السعي إلى علاقات دبلوماسية أفضل وجديرة بالثقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك أمريكا».

ورحب مجاهد بالاتصالات مع أي دولة قائلاً:«نرحب بالاتصالات والتفاعلات المشروعة مع أي دولة من أجل تعزيز العلاقات المتبادلة»، مبيناً أن ممثلي حكومته في ارتباطاتهم الأخيرة مع المسؤولين الأمريكيين أكدوا مرارا وتكرارا الحاجة إلى بناء علاقات بناءة لتمكين الجانبين من معالجة الاهتمامات المشتركة.

وأثارت تصريحات بايدن وقوله «godforsaken» جدلاً سواء بالترجمة، إذ فسره البعض بأنه مكان نسيه أو هجره الله، فيما قالت مواقع أمريكية إن ترجمة المصطلح بحسب قاموس أوكسفورد بأنه يعني «المكان الذي يفتقر إلى أي ميزة أو جاذبية».