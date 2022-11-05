قبل ساعات من انطلاق انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ غداً (الأحد)، أضاءت وزارة الخارجية المصرية مبناها العريق على كورنيش نيل القاهرة بكلمة «COP27» في إشارة إلى استقبال القاهرة مسؤولي العالم خلال الساعات القادمة.

وتنطلق الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» غداً، في مدينة شرم الشيخ المصرية وتستمر 12 يوماً، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عدداً كبيراً من رؤساء الدول والحكومات حول العالم خلال قمة القادة، وتعقد الكثير من اجتماعات الموائد المستديرة، والأحداث رفيعة المستوى، على هامش مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات حول قضايا المناخ.

وفي سياق متصل، تفقد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات مؤتمر المناخ، واطلع الوزير على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى استعداد وجاهزية القوات، كما أجرى جولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والارتكازات الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة، ووجه بضرورة التواجد الميداني الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة، وتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات التي تكفل تنفيذ المهمات والتكليفات بكفاءة وإتقان.