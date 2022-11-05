أعلنت السلطات العراقية اليوم (السبت)، مقتل أمير تنظيم داعش في قاطع بادوش بمحافظة نينوى، وذلك في إطار عملياتها المتواصلة لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي وتحركاتهم.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان: «بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية، وبجهد استخباري مميز، ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة وقوة من قيادة عمليات نينوى، من تحديد أحد الأوكار الإرهابية التابعة لما يسمى قاطع جبال بادوش ضمن محافظة نينوى»، مضيفة: «شكلنا فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات وداهمنا الوكر، وهو عبارة عن نفق بطول 15 مترا».

وأشارت إلى أنه أثناء عملية المداهمة اندلعت اشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي الموجودين داخل الوكر، مؤكدة تصفية ما يسمى بـ«آمر قاطع بادوش» (ع. ح. ع) ومفرزته الإرهابية المكونة من عنصرين.

وأفادت الوكالة أنه عثر على أحزمة ناسفة وأسلحة خفيفة في وكر الإرهابيين، متوعدة بالقضاء على كافة فلول التنظيم واستمرار حملتها حتى تحقيق الأهداف المرسومة.