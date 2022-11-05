فيما تواصل ملاحقتها لجرائم الإخوان والأطراف المتورطة في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، أعلنت السلطات التونسية اليوم (السبت)، تفكيك خلية إرهابية نسائية، مكونة من 4 نسوة، متورطة في التواصل مع عناصر إرهابية وحسابات أجنبية لجماعات متطرفة، موضحة أن هناك إرهابيا خامسا متورطا معهن.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه نتيجة لعمل استخباراتي، تمكنت قوات الأمن من الكشف عن خلية إرهابية نسائية مكونة من 4 عناصر نسائية غير مكشوفة، موضحة أن النسوة المشتبه بهن مقيمات بولايتي سوسة الساحلية والقيروان (وسط)، واتضح أنهن يتواصلن في مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي.وأفادت الوزارة أن النسوة يخضن في الفتاوى التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج ويتواصلن مع حسابات أجنبية تخص عناصر إرهابية موجودة ببؤر التوتر، مبينة أنه تم توقيفهن، وإدراج إرهابي خامس في القضية، إذ تولت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد (وسط) إلقاء القبض عليه.وحذرت الوزارة من السلوك الإرهابي وضرورة مراقبة الأبناء في الإبحار على مواقع الإنترنت وتوعيتهم بمخاطر الولوج إلى المواقع التكفيرية والتواصل مع عناصر متطرفة؛ لمساندة مجهودات الدولة في التصدي لآفة الإرهاب.