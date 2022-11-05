حذّرت أوكرانيا إيران، اليوم (السبت)، من أن «عواقب التواطؤ» مع موسكو «تتجاوز المنفعة» التي ستجنيها من دعم روسيا، بعدما أقرّت طهران لأول مرة بإرسال مسيّرات إلى روسيا.

وكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نكولينكو على فيسبوك «على طهران أن تدرك بأن عواقب التواطؤ في جرائم عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانيا ستتجاوز المنفعة (التي ستجنيها إيران) من دعمها لروسيا».

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الأسابيع الأخيرة لشن هجمات في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في 16 أكتوبر أن نحو 400 طائرة مسيّرة إيرانية استُخدمت بالفعل ضد المدنيين في أوكرانيا، وأن موسكو طلبت نحو 2000 طائرة.

وقد أقرت إيران وللمرة الأولى اليوم، بأنها أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا، مؤكدة بذلك اتهامات كييف لموسكو باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات ضد المدنيين والبنى التحتية.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله «زودنا روسيا بعدد محدود من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا».