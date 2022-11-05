عرقل المئات من محتجي البيئة والمناخ، اليوم (السبت)، طائرات خاصة من مغادرة مطار سخيبول بأمستردام، وذلك عشية انطلاق قمة المناخ كوب 27 التي تنظمها الأمم المتحدة في مصر.

وأحاط متظاهرون من منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) وحركة تمرد ضد الانقراض بالطائرات الخاصة لمنعها من المغادرة، بينما ظل آخرون يدورون بدراجاتهم حول الطائرات.

وقال العضو في منظمة السلام الأخضر بهولندا ديفي زلوخ: النشطاء يطالبون بخفض عدد الرحلات الجوية وزيادة رحلات القطارات، حظر الرحلات القصيرة غير الضرورية والطائرات الخاصة.

وقالت الشرطة العسكرية الهولندية إنها ألقت القبض على عدد من المتظاهرين لوجودهم على أرض المطار دون إذن.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سخيبول رود سونداغ إن الشركة تهدف إلى أن تكون المطارات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، إضافة إلى رحلات طيران محايدة مناخياً بحلول 2050، مضيفاً: من واجبنا أن نقود الطريق إلى ذلك، لكنه أقر بأنه يجب أن يتم بوتيرة أسرع.

وسيحضر أكثر من 90 من قادة العالم محادثات المناخ برعاية الأمم المتحدة هذا العام في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، الذي ستنطلق غداً (الأحد).

وتناقش القمة قضايا شائكة خلال الفترة من 6-18 نوفمبر، منها مزيد من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز المساعدات المالية للبلدان الفقيرة التي تعاني من آثار تغير المناخ.