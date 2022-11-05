قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس (الجمعة)، في جنيف، إن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً ارتكبت جرائم حرب منذ انتهاء الهدنة في اليمن الشهر الماضي.وأشار إلى عمليات قنص وقصف. وأوضح أن مكتبه تأكد من 3 حوادث قصف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ما أدى إلى مقتل طفل، وإصابة أشخاص عدة. كما أشار إلى التأكد من 3 هجمات قناصة شنتها مليشيا الحوثي. وقال تورك: «إننا نشعر بقلق شديد حيال أمن المدنيين وسلامتهم». وزاد: الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية ممنوع بالقانون الدولي ويمثل جريمة حرب. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف (الجمعة)، أن جهوداً تبذل لإحياء الهدنة بين الحكومة والمليشيا التي تمولها وتسلحها إيران.