أعربت دول مجموعة السبع، اليوم (الجمعة) عن دعمها للاحتجاجات المستمرة في إيران، منددة بالقمع «الوحشي» للسلطات الإيرانية والنشاط «المزعزع للاستقرار» الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم.

وجاء في البيان الختامي الذي تم تبنيه في نهاية اجتماع لمدة يومين لوزراء الخارجية في مدينة مونستر الألمانية: «نحن، أعضاء مجموعة السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل تحترم فيه حقوق الإنسان والأمن».

ودان البيان «الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين بعد مقتل الناشطة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي».

كما أدان وزراء خارجية مجموعة السبع أنشطة إيران المستمرة التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، مجددين عزمهم على عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي.