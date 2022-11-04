في تطور لافت يشي بتفاقم التوتر بين الكوريتين، نشر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم (الجمعة)، مقاتلات شبح بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في وقت تجري سيول وواشنطن مناورات جوية مشتركة أثارت حفيظة بيونغ يانغ.وأفادت رئاسة الأركان في سيول أن «جيشها رصد حوالي 180 طائرة حربية كورية شمالية» تمّت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، مضيفةً أن سيول «نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A»، بينما تحافظ الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضاً على جهوزيتها.ونفّذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع، شملت اختباراً فاشلاً لصاروخ باليستي أمس (الخميس).ومددت سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق حتى يوم غد (السبت)، رداً على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة، أطلقت بيونغ يانع 3 صواريخ باليستية أخرى قصيرة المدى، واصفةً الخطوة بأنها «خطيرة جداً وتمثّل الخيار الخاطئ».ثم تلتها كوريا الشمالية بإطلاق 80 قذيفة مدفعية سقطت في المنطقة العازلة البحرية، بحسب ما أعلن بيان للجيش الكوري الجنوبي.