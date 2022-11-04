غيّب الموت القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان» الإرهابية إبراهيم منير عن عمر ناهز 85 عاماً في العاصمة البريطانية لندن اليوم (الجمعة).وتولى منير منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان في أعقاب القبض على القائم بالأعمال السابق محمود عزت في أغسطس 2020، الذي كان يشغل منصب القائم بالأعمال منذ القبض على مرشد الجماعة محمد بديع في 2013.ويدور صراع علني بين جبهة لندن بزعامة منير وجبهة إسطنبول بقيادة الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، ما أدى لقرار من الجبهة بعزله من منصبه.وتصدعت الجماعة في عهد منير على نحو غير مسبوق في تاريخها منذ تأسيسها في 1928، إذ قادت جبهته التي تعمل من لندن معركة شرسة مع جبهة حسين التي تعمل من إسطنبول.وعزلت جبهة لندن محمود حسين وقيادات في مجموعته ما وضع الجماعة للمرة الأولى في تاريخها أمام أزمة شرعية في المنصب الأرفع داخل تنظيم يعمل بمبدأ السمع والطاعة.ومنير المولود في محافظة الجيزة عام 1937، كان قطباً بارز في التنظيم الدولي للإخوان، ويعيش منذ عقود في بريطانيا. وتنظر محكمة مصرية منذ عام 2021 في قضية متهم فيها منير بتمويل الإرهاب ويحاكم غيابياً.