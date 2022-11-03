اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفاق السلام الذي توصلت إليه حكومته مع جبهة تيغراي، بأنه «نصر سلام يعزز الانتصار التاريخي للإثيوبيين الأبطال على الأرض»، موضحاً أن الجانبين توافقا على قبول أن سيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها غير قابلة للتفاوض.

وقال أبي أحمد في خطاب بملعب أربا مينشت إن مقترحات إثيوبيا في محادثات السلام في جنوب أفريقيا تم قبولها بنسبة 100%، موضحاً أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم وجود أكثر من قوة الدفاع في دولة واحدة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية فإن رئيس الوزراء قال إن فكرة إلغاء الانتخابات غير الشرعية التي أجريت في إقليم تيغراي واستبدالها بانتخاب قانوني قد تم قبولها لأن إرساء الشرعية هو أساس وجود الدولة، مضيفاً: الجانبان توصلا إلى اتفاق على أن المجالات الخلافية التي تثار فيها مطالبات في بعض الأماكن يجب الرد عليها فقط من خلال السلام والحوار والقانون.