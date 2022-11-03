أقر منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم (الخميس)، بأن ما قام به كان عملاً منفصلاً دون تحريض، موضحاً أنه أراد قتل عمران خان؛ لأنه كان يضلل الناس.

وأوضح المتهم الذي ألقي القبض عليه من قبل السلطات الباكستانية في تسجيل صوتي مصور نشر عقب التحقيق معه أنه عمل بشكل منفصل دون تحريض من أحد، مبيناً أنه استهدف عمران خان خلال تجمع حاشد في ولاية البنجاب الباكستانية.

ونجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من محاولة اغتيال استهدفته خلال إحدى الفعاليات لأنصاره، ووفقاً لأحد كبار مساعدي خان فإن العملية تعتبر محاولة اغيتال.

وأفادت وسائل إعلامية باكستانية أن أحد أعضاء الحركة و9 أشخاص آخرين أصيبوا إلى جانب عمران خان الذي استهدف بـ3 طلقات في قدمه.

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان، إن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا، مضيفاً: «حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لاغتياله»، مشيراً إلى أنه تم قتل أحد المهاجمين، واعتقال آخر.

ووصف الرئيس الباكستاني عارف علي في تغريدة على «تويتر»، إطلاق النار بأنها محاولة اغتيال شنيعة، مشدداً بالقول: «إنه بخير، لكنه أصيب ببضع رصاصات في رجله، وهي إصابة غير حرجة».

وكان خان يتقدم مسيرة انطلقت، الجمعة الماضية، من مدينة لاهور نحو العاصمة إسلام أباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة بعد أن أُقصي من منصبه في أبريل الماضي.