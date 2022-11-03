كشف مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري في مصر اليوم (الخميس) أنه بالرغم من التخزين الثالث لسد النهضة فإن إيراد مصر من مياه النيل جاء كاملا العام الحالي دون أي نقصان، موضحاً أن معدل الأمطار جاء مرتفعا العام الحالي بنحو 20%، مما عمل على ارتفاع مخزون المياه في بحيرة ناصر والسد العالي.

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة المعطلة منذ شهر أبريل من العام الماضي، بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم من خلاله عملية ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث «مصر والسودان وأثيوبيا» بشكل عادل ومنصف، مؤكداً أن أزمة سد النهضة لا يمكن أن تحل إلا بالاتفاق بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن معدل الأمطار العام الحالي جاء إيجابيا، موضحا أنه سينعكس ذلك على الزراعة بسبب الوفرة في المياه التي تم تخزينها بفعل الأمطار.

ولفت شراقي إلى أن الكمية التي اكتسبتها مصر من مياه الأمطار العام الحالي تقدر بنحو 9 مليارات متر مكعب من المياه، وبلغ إيراد مصر من مياه النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو إيراده السنوي المعتاد.