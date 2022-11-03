قتل عدد من مسلحي المليشيا اليوم (الخميس) في مواجهات مع قبائل همدان ودهم بمديرية الحزم بمحافظة الجوف. ووفقاً لمصدر قبلي فإن قبائل همدان ودهم استعادت السيطرة على منطقة الساعد وطردت عناصر مليشيا الحوثي منها، فيما أصيب 3 من مسلحي القبائل.

وأفادت المصادر بأن المواجهات اندلعت عقب أيام من محاولات المليشيا السيطرة على أراضي وممتلكات أبناء القبيلة بالقوة، مبينة أن القبائل توحدت وأطلقت عملياتها لطرد المليشيا من مناطقها.

وأفادت المصادر بأن الاشتباكات بدأت في منطقة إينبا والسيل بمديرية الحزم استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مبينة أن قبيلة همدان أعلنت النكف القبلي المسلح ووجهت دعواتها لكل قبائل الجوف للوقوف معها في وجه غطرسة عصابة الحوثي الإرهابية لإيقاف محاولاتها نهب أراضيهم الزراعية بقوة السلاح واستحداثها نقطة جديدة شرق منطقة السيل التابعة لمديرية الحزم لاختطاف وتهديد أبناء القبائل.

بدوره، وجه محافظ الجوف اللواء حسين العواضي دعوة إلى مشايخ وأفراد قبائل دهم في مناطق سيطرة عصابة الحوثي وخارجها لنصرة أبناء قبائل همدان والنفير العام لمواجهة المليشيا الحوثية، إذ كتب على حسابه في تويتر: «أدعوكم إلى التضامن والوقوف وقفة جادة أمام هذه التصرفات والممارسات، ولا تنحصر دعوتي هذه على قبائل دهم وإنما أدعو قبائل بكيل كافة كواحد من مشايخها وباستطاعتنا جميعا أن نوقف هذه المليشيا المجنونة عند حدها»، مضيفاً أن حرمة الأرض والعرض تجمعنا كقبائل بعيدا عن الانتماءات السياسية وما يجري لجارك سيحدث في دارك.