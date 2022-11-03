فيما كان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد للمطالبة بانتخابات مبكرة، تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم (الخميس)، لإطلاق نار خلال وجوده في تجمع بمدينة غوجرانوالا.

وأكد المتحدث باسم حزب حركة الإنصاف أسعد عمر أن عمران خان أصيب برصاصة في قدمه بعدما أطلق مسلح مجهول النار عليه، وتم نقله من موقع التجمع غوجرانوالا إلى لاهور لتلقي العلاج.

في حين قال رؤوف حسن أحد كبار مساعدي خان في تصريحات صحفية: «إن حالة رئيس الوزراء السابق مستقرة»، واصفاً ما حدث بأنه محاولة اغتيال، لكن القيادي في الحركة عمران إسماعيل أوضح أن خان أصيب في ساقه بثلاث إلى أربع رصاصات، مبيناً في تصريحات تلفزيونية أن المهاجم كان يحمل بندقية من طراز AK-47.

وذكرت السلطات الباكستانية أنها اعتقلت مشتبهاً به في مهاجمة موكب عمران خان، موضحة أن حزب الإنصاف يتحدث عن محاولة اغتيال عمران خان ويدعو أنصاره للتظاهر.

وهذه هي المسيرة الثانية من نوعها التي يخرج فيها رئيس الوزراء الباكستاني السابق هذا العام، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، بعد المسيرة الأولى التي كانت في 25 مايو.