أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قراراً حول ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة أم لا.

يذكر أن بوتين أصبح رئيساً بالإنابة في 31 ديسمبر 1999، حينما استقال الرئيس السابق بوريس يلتسين، وتم انتخاب بوتين رئيساً للبلاد للمرة الأولى في 26 مارس 2000، ثم أعيد انتخابه في 2004، ثم في 2012، وفي 2018، بعد أن تم تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإقرار هذا التعديل الدستوري خلال الفترة الرئاسية للرئيس دميتري مدفيديف، والآن، أصبح لبوتين الحق في الترشح خلال الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 2024.