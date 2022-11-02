اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم (الأربعاء) بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في شرق وغرب مدينة تعز، ووفقاً للمركز الإعلامي لمحور تعز تم استخدام مختلف الأسلحة.

وأوضح المركز أن المواجهات جاءت عقب استهداف المليشيا الحوثية مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بطائرات مسيرة مفخخة في جبهة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوب شرق المدينة، وجبهتي الكدحة ومقبنة الواقعة غرب المحافظة، مؤكداً استمرار استفزازات المليشيا واستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية وقتل وإصابة أكثر من 9 مدنيين غالبيتهم أطفال.

من جهته، اعتبر المرصد اليمني للألغام الـ72 ساعة الماضية الأسوء على حياة المدنيين الذين تساقطوا بالألغام الحوثية في محافظات الحديدة ومأرب والجوف، مؤكداً مقتل سقوط خمسة مدنيين بين قتيل وجريح.

وأوضح المرصد أن مدنيا قتل وأصيب آخر بانفجار لغم بمنطقة ثوالة بمديرية صرواح غرب مأرب، فيما قتل طفلان كانا يستقلان دراجة نارية بانفجار لغم زرعتها المليشيا على طريق فرعي بمنطقة الحائط بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، وأصيب مسن في انفجار لغم آخر في مديرية الميناء بالمحافظة ذاتها.

وأشار المرصد إلى أن مدنيين من أسرة واحدة أصيبا في انفجار لغم زرعته المليشيا بمديرية المتون بمحافظة الجوف.

وطالبت منظمات حقوقية يمنية المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا لوقف زراعتها للألغام في الطرق العامة والمزارع وأمكان وجود المدنيين، مبينة أن عشرات القرى والأحياء السكنية مفخخة جراء شبكات الألغام التي زرعتها المليشيا.