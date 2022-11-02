طالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم (الأربعاء) بدعم بلاده لإنجاز المرحلة الانتقالية وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، مؤكداً أن بلاده تمر بمرحلة استثنائية.

وقال البرهان في كلمته بالقمة العربية بالجزائر: «نمر بمرحلة استثنائية تقتضي عمل الدول العربية معنا لإنجاز مهام الفترة الانتقالية»، مضيفاً:«نشجع الجهود التي تمهد الطريق لتشكيل حكومة كفاءات مدنية تلقى قبولا إقليميا ودوليا».واشار إلى أن القمة العربية تنعقد في ظروف إقليمية ودولية معقدة، مبيناً أن المتغيرات الدولية والتغيرات المناخية أظهرت الكثير من الأزمات منها مشكلة الغذاء.وأعرب عن تطلعه أن تتبنى القمة العربية قرارات لدعم مشروع الاكتفاء الذاتي للأمة العربية من الحبوب والغذاء، مشدداً بالقول: «نعمل مع أشقائنا على تقليل حدة التوترات في المنطقة ونجدد التأكيد على موقفنا الثابت إزاء القضية الفلسطينية».من جهته، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى موقف عربي موحد تجاه الأزمة في بلاده، مطالباً الدول العرب بتبني موقف موحد تجاه ليبيا خصوصاً في ما يتعلق بإخراج المرتزقة ووقف التدخلات الدولية.وقال المنفي إن الاستمرار في المراحل الانتقالية التي تطيل عمر الأزمات لا يخدم تطلعات شعبنا، مطالباً الجامعة العربية بـممارسة دورها في بناء جسور الثقة بين الليبيين.