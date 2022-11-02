أعرب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأربعاء)، عن قلق بلاده لرفض الحوثي تمديد الهدنة اليمنية، ودعا الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وقال الصباح خلال كلمته في القمة العربية: «نؤكد حرصنا على علاقات صداقة وتعاون مع إيران مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حرية الملاحة»، مجدداً على ضرورة التصدي سريعا للتغيرات المناخية.

وأكد ولي العهد الكويتي أن المجتمع الدولي مطالب بإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، موضحاً أن القمة تأتي وسط تحديات جسام تحيط بالعالم العربي.

وطالب الصباح بإفساح المجال للحل السياسي في سورية قائلاً:«ليس هناك حل عسكري ولا بد من إفساح المجال للحل السياسي»، مستعرضاً تطورات الأوضاع في أوكرانيا تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.

من جهته، طالب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بتطوير شبكات تعاون اقتصادية عربية حقيقية وفعالة، مؤكداً في كلمته خلال القمة العربية بالجزائر أن الأزمات العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما يهدد استقرار الدول وأمنها.

وقال الأمير الأردني:«السلام العادل والشامل في فلسطين على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية خيارنا الإستراتيجي»، مشدداً على أن «الاستقرار شرط المستقبل المشرق».