وسط تزايد الخلافات بين واشنطن وموسكو، كشف مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء)، أن مجموعة قراصنة موالية لروسيا استهدفت الوزارة الشهر الماضي، لكن الحادثة تسببت في اضطراب بسيط لا يكاد يذكر، مؤكداً أن نهج الوزارة المعزز للأمن السيبراني للنظام المالي يعمل بشكل جيد.

وقال تود كونكلين، مستشار الأمن السيبراني لنائب وزير الخزانة والي أديمو الوزارة عزت هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) إلى Killnet، وهي مجموعة قراصنة روسية أعلنت مسؤوليتها عن تعطيل مواقع عدة ولايات ومطارات أمريكية في أكتوبر الماضي.

وكان مسؤولاً أمريكياً كبيراً قد كشف الشهر الماضي أن هجمات إلكترونية استهدفت بعض أكبر المطارات في الولايات المتحدة يوم 10 أكتوبر، موضحاً لـ«قناة ABC News» أن العملية نفذها مهاجم داخل الاتحاد الروسي، مشيراً إلى أن الأنظمة المستهدفة لا تتعامل مع مراقبة الحركة الجوية أو الاتصالات والتنسيق لشركات الطيران أو أمن النقل، إلا أنها أدت إلى منع وصول المسافرين إلى المواقع الإلكترونية التي تظهر أوقات الانتظار والازدحام في المطار.

وأبلغت المطارات عن الهجمات لأول مرة نحو الساعة 3 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة عندما أبلغت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بأن نظام مطار LaGuardia قد استهدف، غير أنه تمت استعادته، لكن مطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد تأثرت بالفعل.

وتأثرت مواقع الويب الخاصة بمطار Des Moines الدولي ومطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) ومطار شيكاغو أوهير الدولي في 10 أكتوبر.

وأفاد مطار Hartsfield-Jackson Atlanta الدولي الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أن موقعه يعمل مرة أخرى وأن العمليات في المطار لم تتأثر في أي وقت.

وأوردت ABC أن مبرمجين ومهندسين يعملون على إغلاق الثغرات التي سمحت للمخترقين بقرصنة المواقع.