أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين رفض بلاده التدخلات الإيرانية والتركية في بلاده، مشدداً على أنها غير مقبولة. وأعلن في تصريحات لقناة (العربية) اليوم (الثلاثاء): أن بغداد تسعى لحل النقاط الخلافية مع إيران وتركيا بالحوار، رافضاً أن يكون العراق ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تريد الاستمرار في تحسين علاقات العراق بدول الجوار، لافتاً إلى أن رسالة العراق هي رسالة سلام وتضامن لمواجهة التحديات. وقال إن الموضوع العراقي سيكون حاضراً بقوة في القمة التي ستتخذ قرارات ترفض التدخلات في شؤون العراق.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن المملكة العربية السعودية دولة خليجية مهمة وعلاقة بغداد معها مهمة جداً، مضيفاً أن الحكومة تسعى للحفاظ عليها.

وأعلن أن بلاده ملتزمة بالاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن لديها اختلافات مع واشنطن بشأن سياستها مع دول الجوار.

وعلى الصعيد الداخلي، أوضح أن بعض الجهات كانت تسعى للفوضى المسلحة في العراق. وشدد على أن رئيس الوزراء محمد السوداني سيتخذ خطوات إضافية لحماية المؤسسات الدبلوماسية والحكومية.

أما عن العلاقة مع كردستان، فقد لفت إلى أنه جرى التوقيع على اتفاق شامل قبيل تشكيل الحكومة، حول عدة ملفات بما فيها العلاقة بين أربيل وبغداد. وختم قائلاً: «اتفقنا على حل كل مشكلات إقليم كردستان بما في ذلك ملفا النفط والأمن».