في تحدٍّ لحملة القمع التي تشنها أجهزة النظام في إيران منذ منتصف الشهر الماضي، خصوصا مع انطلاق محاكمة موقوفين بعقوبات تصل إلى الإعدام، أطلق «شبان طهران» دعوات جديدة للتظاهر في جميع أحياء العاصمة.

وتحت شعار «ترقبوا الانتقام.. الذي سيحل بكم أسرع مما تتوقعون»، وجه شباب أحياء طهران دعوة لتنظيم مظاهرات ضد النظام، يومي (الثلاثاء والأربعاء)، في جميع أحياء العاصمة، منذ الظهيرة حتى المساء.

وكتبت هذه المجموعة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي أن «قادة النظام الإيراني المتعطش للدماء والقتل للأطفال لا ينبغي أن يتصوروا أن بإمكانهم الاستمرار بالقتل والإجرام إلى الأبد».

وأكدوا أن على المرشد علي خامنئي ومن يتبعه «يعلموا أنهم سيدفعون ثمن كل الدماء التي أراقوها»، بحسب ما نقل موقع «إيران إنترناشيونال».

وأظهر مقطع فيديو تلميذات في مدرسة بطهران، يشجعن الاحتجاجات بشعار: «لا تخافوا.. لا تخافوا نحن مع بعض».