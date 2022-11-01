تصاعدت جرائم قيادات ومجندي مليشيا الحوثي ضد ذويهم في عدد من المحافظات اليمنية، وأقدم مسلح حوثي على قتل والده في مديرية بني صريم بمحافظة عمران.

وأفادت مصادر قبلية بأن المسلح الحوثي عاد من جبهات المليشيا إلى منزله في قرية الحزيز بمحافظة عمران ودخل في خلاف مع والده ليتطور إلى إطلاق الرصاص على رأسه ولاذ بالفرار إلى مكان مجهول. وأوضحت أن المسلح الحوثي أصبح عاقاً لوالديه عقب التحاقه بالمليشيا، وأصر على عصيانهم قبل أن يرتكب جريمته.

وفي محافظة ريمة، أقدم المشرف الحوثي في منطقة الجعفرية بمحافظة ريمة أبو الحسنين على توجيه أحد مسلحيه برمي مسنة وابنتها من أسطح أحد المنازل. ووفقاً لمصادر قبلية، فإن المرأة وابنتها لا تزالا في حالة حرجة بأحد المستشفيات.

وكشفت المصادر أن الخلاف يعود إلى رفض المرأة الأرملة وابنتها السماح للقيادي الحوثي بالاستيلاء على ممتلكاتهم أو دفع رشوة له، لافتة إلى أنها تمكنت من الحصول على أحكام قضائية بحقهن في الأرض ما دفع القيادي الحوثي لتوجيه أحد افراد مليشياته بإلقائها من سطح المنزل.

وأكدت المصادر أن المليشيا توفر حماية لمسلحيها المتورطين في جرائم ضد ذويهم أو أبناء مناطقهم وتعمل على تهريبهم من السجون في حال القبض عليهم ونقلهم إلى جبهات القتال وآخرهم تهريب مجرمين متورطين في جريمة قتل طفل صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من السجن المركزي بمحافظة البيضاء، إلى جهة مجهولة.