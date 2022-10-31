ما زالت حقيبتان ضمن تشكيلتها الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني شاغرتين رغم نيلها ثقة مجلس النواب العراقي وتسلم مهامها رسمياً، ووفقاً لمصادر سياسية فإن وزارتي البيئة والإعمار التي من نصيب المكون الكردي شاغرتين.

وأفادت المصادر أن الخلاف بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني حال دون تمرير الحقيبتين خلال جلسة البرلمان التي تمت فيها المصادقة على الحكومة الجديدة الخميس الماضي.

وأشارت المصادر أن هذه العقبة لا تزال قائمة ولا بوادر حل سريع لها خصوصاً أن الوزارتين المعلقتين تحظيان بأهمية كبيرة في ظل التحديات البيئية والديموغرافية والتنموية التي يواجهها العراق، مبينة أن الخلافات تعود إلى أن الاتحاد الوطني يطالب بتقاسم حصة المكون الكردي الوزارية البالغة 4 وزارات مناصفة مع الديمقراطي الكردستاني، لكن الأخير يصرّ على نيل 3 وزارات مع وزارة واحدة للاتحاد.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية في العراق اليوم (الإثنين)، اعتقال 3 عناصر من تنظيم داعش خلال عمليات متفرقة بمحافظة كركوك، وبحسب وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية فإن أحد الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم يتولى ما يسمى (أمني الداخل) في كركوك، ويعمل ضمن (4) وحدات تتألف جميعها من 16 عنصراً إرهابياً من عصابات داعش.

وذكرت أن الموقوف كان مكلفاً بجمع المعلومات واستطلاع المواقع الأمنية المهمة والمحاكم ومراقبة بعض الضباط لغرض الاستهداف، أما الإرهابي الآخر الذي ألقي القبض عليه في منطقة الحويجة يعمل على نقل العناصر التي تنضم لعصابات «داعش»، إلى التدريب ومتابعة جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قد أعلن القبض على القيادي الإرهابي المُكنى بـ«أبي حمزة المتويتي» في كركوك.