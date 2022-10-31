أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عدم حضور العاهل المغربي الملك محمد السادس القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، غداً (الثلاثاء)، لاعتبارات إقليمية، مؤكداً أن القمة العربية حدث رئيسي، لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك.

وقال بوريطة في تصريحات أوردتها «قناة العربية» أمس (الأحد): إن العاهل المغربي أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره، لافتاً إلى أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر.

وأوضح أن ثلثي وفد بلاده الإعلامي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح،، مشدداً على ضرورة منع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.

وتوافد القادة العرب إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية مساء اليوم، على أن يستكمل وصولهم غداً (الثلاثاء) تمهيداً لبدء أعمال القمة، فيما أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن مشاورات وزراء الخارجية توصلت إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة في القمة.

وتوافق المشاركون في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على مشروع جدول أعمال القمة، وعلى الموضوعات المرفوعة من قبل المندوبين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدار الأيام الماضية.

وتوقعت مصادر الجامعة العربية نجاح قمة الجزائر، مؤكدة تجاوز جميع التوترات التي شهدتها الجلسة الأولى من اجتماع الوزراء.