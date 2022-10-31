بدعم غربي تواصل أوكرانيا التصدي للمحاولات الروسية للسيطرة الكاملة على عدد من المناطق، إذ اتهمت كييف اليوم (الإثنين) موسكو باستهداف عدة مدن بأكثر من 50 صاروخاً.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات المعادية أطلقت أكثر من 50 صاروخ كروز من نوع إكس-101/اكس-555 بواسطة طائرات من طراز تو-95 وتو-160 من شمال بحر قزوين ومنطقة روستوف الروسية.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموتشنكو: «الروس شنوا مجددا هجوما كثيفا على منشآت الطاقة في عدد من المناطق، مبيناً أن الدفاعات الجوية أسقطت بعض الصواريخ في ما أصاب البعض الآخر الهدف».

وأعلن رئيس البلدية في كييف انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء العاصمة بعد الضربات الروسية، مبينة أن جزءا من أحياء كييف محرومة من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية، فيما أوضح عمدة كييف انقطاع المياه عن 80% من المدينة.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا بهجمات صاروخية، ووفقاً لشهود عيان فإنه ما لا يقل عن 5 انفجارات شهدتها العاصمة الأوكرانية كييف وأطلقت تحذيرات من ضربات جوية في مناطق أخرى بوسط البلاد.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم أن الآلاف من جنود الاحتياط الروسي الذين استدعوا حديثاً نشرتهم موسكو على الخطوط الأمامية في أوكرانيا منذ منتصف أكتوبر، مشيرة إلى أنهم غير مزودين بالعتاد الملائم.