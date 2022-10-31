هدد زعيم المعارضة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي. وتعهد في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم (الإثنين) بإبطال الاتفاق مع لبنان في حالة فوز حزبه في انتخابات الكنيست القادمة، قائلا: سأتعامل مع الاتفاق تماما كما تعاملت مع اتفاق أوسلو، واصفا إياه بأنه «اتفاق استسلام آخر».وكان نتنياهو أعرب مرات عدة عن رفضه للاتفاق، ووصفه في تصريح في أكتوبر الماضي بأنه «استسلام تاريخي»، معتبرا أن رئيس الوزراء يائير لابيد وافق على كل مطالب «حزب الله»، وكان خائفا، ولهذا السبب استسلم.وفي 27 أكتوبر، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (كل على انفراد)، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون وجود لمراسم التوقيع.وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كلم.