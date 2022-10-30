اتفق وزراء الخارجية العرب على بنود الاجتماع التحضيري لقمة الجزائر التي سترفع على مستوى القادة العرب خلال القمة المرتقبة يوم الثلاثاء.

وتوصل الوزراء إلى توافقات وإجماع حول البنود المطروحة على طاولة الاجتماعات التي دامت يومين وانتهت مساء اليوم (الأحد)، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وفي ختام أعمال المجلس، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه قد تمّ الاتفاق بالإجماع على كل بنود الاجتماع المدرجة في جدول الأعمال لرفعها على مستوى قمة القادة العرب يوم الثلاثاء.

ولفت في تصريحه أمام الإعلام، إلى أنه تم تجاوز كل الخلافات بحكمة وروية، مشيراً إلى أنهم بهذه النتائج يتطلعون لنجاح القمة. ونوه بدور الجزائر، ومعلناً أنه من المقرر إصدار إعلان الجزائر غداً (الاثنين).

وعن مقترح مصر حول التدخل التركي في المنطقة، فقد تم اعتماد ما سبق اعتماده من طرف المجالس الوزارية السابقة.