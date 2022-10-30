واجهت قوات الأمن السودانية اليوم (الأحد) آلاف المتظاهرين السودانيين في العاصمة الخرطوم بقنابل الغاز المسيل للدموع. ووفقاً لمصادر إعلامية فإن آلاف المتظاهرين تجمعوا في وسط الخرطوم وشماله وأم درمان غالبيتهم شباب للمطالبة بعودة العسكر إلى الثكنات لإقامة حكم مدني.

وحمل المتظاهرون أعلام السودان وصوراً لبعض قتلى الاحتجاجات واتجهوا نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم، لكن القوات الأمنية التي نشرت عددا من قواتها أوقفتهم وردت باستخدام قنابل الغاز المسيل لدموع لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي.

وهتف المحتجون «العسكر إلى الثكنات»، و«البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا»، في إشارة إلى المطالبة بحكم مدني، فيما تجمع متظاهرون غرب العاصمة بمدينة أم درمان وأغلقوا شارع الأربعين الرئيسي وسط المدينة من خلال وضع الحجارة وأغصان الأشجار وحرق إطارات السيارات التالفة.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى الجسر الذي يربط أم درمان بوسط الخرطوم، بالإضافة إلى 3 جسور تربط وسط العاصمة بمناطق أم درمان وبحري وشرق النيل الذي شهدت هي الأخرى مظاهرات.

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب على شاحنات وسيارات مزودة بمدافع المياه في وسط الخرطوم.