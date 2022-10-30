فيما تواصل الجزائر استعداداتها لاستقبال الزعماء العرب في قمة «لم الشمل»، كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية تأكيد مشاركة 11 زعميا عربيا في القمة العربية المرتقبة.

وأكدت المصادر الجزائرية أن الرؤساء: المصري عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والتونسي قيس سعيد، والعراقي عبداللطيف رشيد أكدوا مشاركتهم في القمة، بالإضافة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد سعيد المنفي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأفادت المصادر بأن مشاركة الملك المغربي محمد السادس الذي تسلم دعوة رسمية لم تؤكد بعد وفي حيال غيابه فمن المرجح أن يكون التمثيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة ممثلين عن المغرب.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيكون حاضراً في القمة العربية المنتظرة في الجزائر، لإجراء لقاءات مع الزعماء العرب والترويج للرؤية الأممية في حل النزاعات بالمنطقة.

وتشير المعلومات إلى أن ضيوف الشرف البارزين الرئيس السنغالي باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس أذربيجان بصفته الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز.