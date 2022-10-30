فيما توقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعدما علقت روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الحيويّة لإمدادات الغذاء في العالم، في قرار انتقدته بشدة كييف وواشنطن، أبدت روسيا اليوم (الأحد) استعدادها للتفاوض بشأن الحرب في أوكرانيا والاستماع للشركاء الغربيين.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال كالسابق مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا قائلاً: «لم يتغير استعداد روسيا، بما في ذلك رئيسها، لإجراء مفاوضات (بشأن أوكرانيا)».

وأضاف لافروف في تصريحات صحافية: «سنكون دائماً مستعدين للاستماع إلى مقترحات شركائنا الغربيين التي تهدف إلى نزع التوتر، لذلك إذا تم توجيه مقترحات واقعية لنا، تقوم على مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا البعض، بهدف إيجاد حلول وسط وتحقيق التوازن بين مصالح جميع البلدان، بالطبع، نحن سنكون مع ذلك، كما كنا دائما في الماضي».

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أوضح أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، قد تصبح أساساً للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وقال بيسكوف: «القاعدة هي رغبة الولايات المتحدة في الاستماع إلى مخاوفنا، أي الرغبة الأمريكية الحقيقية في العودة إلى الوضع الذي كان في ديسمبر ويناير الماضيين، والتساؤل: من الممكن أن ما يقدمه الروس لا يرضينا، ولكن ربما يكون الأمر يستحق الجلوس خلف طاولة المفاوضات»، مضيفاً: «أقصد هنا مشاريع الوثائق التي تم تقديمها لكل من بروكسل وواشنطن».

من جهة أخرى، إدراج مجلس الوزراء الروسي 11 إقليماً بريطانياً، تقع ما وراء البحار، على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، مرجعاً ذلك إلى للعقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا.