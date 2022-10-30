وسط تهديدات حوثية بتصعيد عملياته الإرهابية واستهداف الملاحة الدولية والأحياء السكنية في حالة رفض الحكومة اليمنية صرف مرتبات مليشياتها، أصيب ثلاثة أطفال من أسرة نازحه بجروح خطيرة اليوم (الأحد) جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على حي المطار السكني غرب مدينة تعز.وقال مصدر طبي لـ«عكاظ»: إن ثلاثة أطفال من أسرة نازحه أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجار قذيفة مدفعية حوثية أثناء عودتهم من المدرسة، مؤكداً أن جميع الجرحى لا يزالون في العناية المركزة بأحد مستشفيات المدينة.وذكر المصدر أن المدينة المحاصرة منذ أكثر من 7 سنوات تتعرض يومياً لرشقات بالمدفعية والقذائف، مبينة أن المليشيا تتعمد استهداف الأحياء السكنية سواء بالقصف المباشر بالمدفعية وقذائف الهاون أو القنص للمارة من المدنيين.وكان القوات الحكومية في محافظة لحج قد تصدت الليلة الماضية لهجوم حوثي على جبهة كرش، ووفقاً لمصدر عسكري فإن مليشيا الحوثي شنت هجوماً مباغتاً على مواقع قوات اللواء الثاني حزم التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة في جبل الضواري بجبهة كرش، لكن القوات تمكنت من التصدي للهجوم وتكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية.وأكدت المصادر مقتل جنديين وإصابة آخر في المواجهات العسكرية مع المليشيا الحوثية، مبينة أن الهجوم الحوثي شن بالتزامن مع قصف حوثي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات الحكومية.وكانت مصادر عسكرية قد أوضحت أن المليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً من محافظة البيضاء نحو المحافظات الجنوبية الليلة الماضية، لكنه سقط بأحد جبال لودر بمحافظة أبين دون أن يحدث أي أضرار.