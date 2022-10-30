للمرة الخامسة خلال أقل من 4 سنوات، يصوت الإسرائيليون (الثلاثاء)، لانتخاب كنيست جديد، وتتنافس 40 قائمة على المقاعد البالغة 120. ويتعين على القائمة التي شاركت في الانتخابات أن تعبر نسبة الحسم وهي 3.25% من عدد الأصوات الصحيحة. وينتخب الكنيست لمدة 4 سنوات، ولكن يسمح بحله قبل انتهاء ولايته من خلال سن قانون بحله، والذي يقر أيضا موعد الانتخابات القادمة.وتفيد المعلومات أنه منذ الانتخابات الأخيرة للكنيست الـ24 التي أجريت في مارس 2021، زاد عدد الناخبين بنسبة 3.3٪ أي نحو 196 ألف نسمة.ولفتت إلى أن نحو 4.7 مليون شخص (77٪) ممن لهم حق التصويت في إسرائيل هم من اليهود، بما في ذلك نحو 512 ألف (11٪) متدينين، ونحو مليون و٤٤ ألف شخص (17٪) من أصحاب حق التصويت هم من العرب (مسلمون ومسيحيون عرب ودروز). وأن نحو 351 ألف شخص (6٪) آخرون يُعرفون بأنهم مسيحيون غير عرب ومقيمون دون تصنيف ديني، معظمهم من المهاجرين وأفراد عائلاتهم الذين لم يتم تسجيلهم كيهود في سجل السكان.وأفادت دائرة الإحصاء بأن نحو 15٪ من أصحاب الحق في التصويت هم من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، و29٪ ممن تراوح أعمارهم بين 25 و39 عاماً، و31٪ ممن تراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً، و25٪ تزيد أعمارهم على 60 عاماً.ويحق الاقتراع لكل إسرائيلي بلغ الثامنة عشرة من عمره يوم الانتخابات، وولد قبل 1 نوفمبر 2004 وتم تسجيله في سجل الناخبين.وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية،أنه سيتوفر للناخبين أكثر من 11700 مركز اقتراع عادي منتظم. ويُخصص لكل إسرائيلي صندوق اقتراع يمكن أن يتوجه إليه ويصوت في الانتخابات.وتقدر ميزانية الانتخابات الإسرائيلية بنحو 151 مليون دولار، وفقاً للجنة المالية في الكنيست، وبذلك يكلف الناخب الواحد نحو 22 دولاراً. من جهته، كشف المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتكبد نحو 840 مليون دولار بسبب الانتخابات، وهي الخامسة منذ عام 2019. ويوم الانتخابات عطلة مدفوعة وبالتالي سيكلف نحو 435 مليون دولار.