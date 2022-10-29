انطلقت اليوم (السبت) بالجزائر أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، تحضيراً لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ينعقد 1 و2 نوفمبر القادم.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب على مدار يومين، لاعتماد مشروع جدول الأعمال والنظر في مشاريع القرارات وإقرارها، فيما يتم عقد جلسة تشاورية غداً (الأحد).

ورأس وفد المملكة نيابة عن وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، كما تضمن وفد المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالله البصيري، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة.