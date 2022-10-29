أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن قمة الجزائر ستشهد مشاركة 15 قائداً عربياً من ملوك ورؤساء وأمراء.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، عن زكي قوله «يمكن أن يحضر القمة 15 من الرؤساء والملوك والقادة العرب»، مذكراً أن العدد الإجمالي للقادة الذين تمت دعوتهم للقمة هو 20 قائداً. أما بخصوص جدول أعمال القمة، فإنه «سيتمحور حول مجموعة من البنود السياسية المتعلقة بالقضايا والأزمات العربية أو المواضيع التي يرى القادة العرب وجوب بحثها، وتشمل مجموعة كبيرة من الأزمات في منطقتنا، فهناك أوضاع فى دول بعينها تحتاج إلى قرارات تدعمها».

من جهتها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن القمة العربية المقامة في الجزائر هي قمة التفاؤل والتضامن العربي.

وأوضحت أبو غزالة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، أن الدول العربية تتجه نحو العمل معاً، حيث تبقى القمة فرصة لتنفيذ العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي، لتصبح قمة التكامل ولم الشمل وكذلك قمة التفاؤل العربي.

وأكدت أن موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الذي يعتبر من المواضيع التي تناولتها الجامعة العربية سابقاً، سيكون في قمة الجزائر على طاولة القمة بإصدار مشروع قرارات تكون قابلة للتنفيذ وليس مجرد توصيات، خاصة في ظل التكتلات التي تظهر في العالم وبين الدول.

وأشارت أبو غزالة إلى أنه «خلال القمة ستتم مناقشة ما يحدث في العالم، سواء ما يتعلق بأزمة أوكرانيا أو غيرها، في ظل تداعياتها على المنطقة العربية، كأزمة اللاجئين وأزمة الطاقة والغذاء، وهي الأزمات التي ترتبط مباشرة بمنطقتنا».