أعلنت المتحدثة باسم مطارات سلطنة عمان عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة. وأوضحت المتحدثة أنه يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول.

وبحسب موقع «أريبيان بزنس»، جاء التعميم بناء على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد الموقع بأنه يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية.

ولا يشترط القرار أن يأتي المقيمون في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.

يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أيضا فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة «هيا» للسفر إلى قطر، وستكون تأشيرة كأس العالم صالحة لمدة 60 يوماً.