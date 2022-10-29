قالت روسيا، اليوم (السبت)، إنها قررت تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا، بعد هجمات الطائرات دون طيار على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، اليوم، التي ألقت موسكو باللوم فيها على كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «مع الأخذ في الاعتبار العمل الإرهابي الذي ارتكب من قبل نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين في 29 أكتوبر من هذا العام ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية المتورطة في أمن «ممر الحبوب»، يعلق الجانب الروسي مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية».

واتفقت أوكرانيا وروسيا في يوليو على الصفقة التي سمحت باستئناف صادرات الحبوب الحيوية من موانئ البحر الأسود الأوكرانية، وهو اختراق دبلوماسي كبير كان يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي أشعلتها الحرب.