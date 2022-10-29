عاد سيف الله باراشا، السجين الأكبر سنا، البالغ من العمر 75 عاما، من سجن غوانتانامو إلى باكستان اليوم (السبت). وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها بأنه تم إطلاق سراح سيف الله باراشا، وهو مواطن باكستاني كان محتجزاً في قاعدة غوانتانامو، ووصل إلى باكستان اليوم 29 أكتوبر الجاري. وأعلنت الوزارة أنها أكملت عملية واسعة لتسهيل إعادة باراشي، معربة عن سعادتها أن المواطن الباكستاني المحتجز في الخارج عاد أخيراً إلى عائلته.

وكان الرجل البالغ من العمر 75 عاماً أكبر سجين سناً في قاعدة غوانتانامو، وتم احتجازه للاشتباه بعلاقته بتنظيم القاعدة، لكن لم توجه له اتهامات رسمية طيلة فترة احتجازه. وتمت الموافقة على تحريره في مايو العام الماضي بعد أكثر من 16 عاماً من الاحتجاز في القاعدة العسكرية الأمريكية في كوبا.

وقبض على باراشي في تايلاند في عام 2003. وكانت السلطات الأمريكية تعتقد أنه كان وسيطاً لتنظيم القاعدة وساعد المتورطين في أحداث 11 سبتمبر عام 2001 في إجراء عملية مالية. ورفض باراشي تورطه بالإرهاب، معلناً أنه لم يعرف أن الشخصين اللذين تعامل معهما كانا عضوين في تنظيم القاعدة.