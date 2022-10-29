تجددت الاحتجاجات في عدد من الجامعات في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (السبت)، فيما عمدت القوات الأمنية إلى محاصرة الطلاب. وكشفت مقاطع مصورة نشرها ناشطون إيرانيون، عناصر الباسيج يهاجمون طلبة جامعة العلوم البحثية في طهران.

وحاصرت قوات قمع النظام جامعة «سوهانك» في العاصمة، ما دفع الطلاب المعتصمين إلى دعوة المواطنين والأهالي للحضور وكسر الحصار، بحسب ما أفادت شبكة «إيران إنترناشيونال». وفي كلية التقنية بجامعة طهران، هتف المحتجون متحدين القمع «صاحب اليد المشلولة (في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي) قاتل ضحايا هجوم شيراز».

ولم تختلف الحال في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، إذ هاجمت قوات من الباسيج وعناصر أمنية بزي مدني طلاب جامعة فردوسي التي تشهد احتجاجات طلابية مناهضة للنظام. وأطلقت قوات الأمن النار على سكن قريب لطلاب جامعة كردستان للعلوم الطبية، حسب ما أفادت منظمة «هنكاو» الحقوقية التي تتخذ من النرويج مقراً لها. كما أطلقت الرصاص باتجاه عشرات الأشخاص الذين تجمّعوا خارج مستشفى كوثر في مدينة سنندج (غرباً) بمناسبة مرور 40 يوماً على مقتل متظاهر يدعى محسن محمدي في ديواندره، حيث هتف المحتجون «الموت للديكتاتور».

وكانت شرطة مكافحة الشغب قتلت محمدي (28 عاما) بإطلاق النار عليه خلال مظاهرات أقيمت في مدينة ديواندره يوم 19 سبتمبر، ليتوفى في اليوم التالي بمستشفى كوثر.