شرع وزراء الخارجية العرب في عقد الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها مطلع شهر نوفمبر القادم. وتسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم (السبت)، الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وتخصص جلسة اليوم لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة والنظر في مشاريع القرارات، فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.

وفي اجتماع لهم في مارس الماضي بالعاصمة المصرية، وافق وزراء الخارجية العرب وقتها على مقترح جزائري بعقد القمة العربية القادمة يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم في الجزائر.

وكان من المقرر أن تعقد القمة العربية على مستوى الزعماء خلال شهر مارس الماضي في الجزائر، إلا أنها أُرجئت بسبب وباء كورونا (كوفيد-19) مثل نسختي 2020 و2021.