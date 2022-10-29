اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم (السبت)، متخصصين بريطانيين بالمشاركة بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول فجر اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في قناتها على «تيلغرام»، إنه «النفاق الإجرامي، في الوقت الذي يشارك فيه متخصصون بريطانيون في الهجوم الإرهابي الذي نفذه نظام كييف على سيفاستوبول، يقوم السفير البريطاني في موسكو ديبورا برونيرت بوضع الزهور على صخرة سولوفيتسكي عشية اليوم إحياء لذكرى ضحايا القمع السياسي».

وتعرضت سيفاستوبول اليوم لأكبر هجوم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف أن قوات أسطول البحر الأسود صدت الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول، متهماً القوات الأوكرانية بأنها كانت تستهدف المنشآت العسكرية لأسطول البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اتهمت النظام في أوكرانيا بتنفيذ هجوم على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.