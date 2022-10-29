قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات في انفجار سيارتين مفخختين، اليوم (السبت)، في العاصمة الصومالية مقديشو، مستهدفتين وزارة التربية، وفقاً للشرطة الصومالية، التي أكدت أن الهجوم أحدث أضرارا جسيمة في المباني المحيطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديش: الانفجاران المتزامنان وقعا على طريق في موازاة مقر وزارة التربية وخلفا العديد من الضحايا. فيما ذكرت مصادر أمنية أخرى أن من بين الضحايا صحفيون ومسؤولون أمنيون ومدنيون.

من جهته، قال الشرطي إبراهيم محمد إن إحدى السيارتين المفخختين نجحت في دخول حرم الوزارة، وأعقب ذلك إطلاق عيارات نارية، مضيفاً:"بعد بضع دقائق، وقع انفجار آخر في المنطقة نفسها".



ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، خصوصاً أن الهجوم وقع أثناء اجتماع الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولين كبار آخرين لمناقشة مكافحة التطرف العنيف، خصوصاً إرهاب جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.ووقع الهجوم الجديد عند تقاطع زوبي، الذي كان مسرحا لانفجار ضخم لحركة الشباب في عام 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.