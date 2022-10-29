تفاقمت المخاوف من أن يتحول النزاع في أوكرانيا إلى حرب نووية ستتضرر منها جميع الدول المحيطة بروسيا وأوكرانيا. وأدت حدة الاستقطاب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية إلى انطلاق ثالث مظاهرة من نوعها في جمهورية التشيك، شعارها «جمهورية التشيك أولاً». ومطلبها الأساسي هو الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (الناتو).وهاجم المتظاهرون اليوم(السبت)، قرار الحكومة التشيكية إيواء 400 ألف لاجي أوكراني. وطالبوا الحكومة التشيكية ببدء مفاوضات مع الكرملين لتزويد التشيك بإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي. وعلى رغم تأكيدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين أنه لا يرى داعياً لاستخدام السلاح النووي في الحرب الراهنة؛ إلا أن موسكو قالت أمس (السبت)، إن قيام الولايات المتحدة بتسريع نشر أسلحتها النووية التكتيكية B61 في قواعد حلف الناتو في أوروبا سيؤدي إلى «تخفيض السقف النووي». وحذرت روسيا من أنها ستأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار في تخطيطها العسكري. وكانت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية ذكرت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة أبلغت قادة حلف الأطلسي في اجتماع مغلق خلال الشهر الجاري بأنها ستسرّع نشر نظاميها النوويين المحدّثين B61 وB61-12 خلال ديسمبر المقبل. وقال نائب وزير الخارجية الروسي الإكسندر غروشكو لوكالة ريا للأنباء الحكومية: لا يمكننا تجاهل تحديث الترسانة النووية في أوروبا. وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم بتحديث أنظمتها النووية، وزيادة قدرتها التصويبية، وتخفيض حجمها، أي أنها تحول تلك الترسانة إلى أسلحة ميدانية، ما يخفض السقف النووي. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أمس أن حملة التجنيد الإجباري أسفرت عن تجنيد 300 ألف روسي، تم نشر 82 ألفاً منهم في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي أمس، إن القوات الروسية قامت خلال الـ24 ساعة الماضية بإطلاق 4 صواريخ، وشن 25 غارة جوية، وشن أكثر من 70 هجوماً من نظام لإطلاق الصواريخ على أكثر من 25 قرية ومدينة أوكرانية. وأضاف زيلينيسكي أن أكثر من 4 ملايين أوكراني يعيشون حالياً من دون تيار كهربائي. وأعلنت شركة الكهرباء في العاصمة كييف أنها لم يعد أمامها خيار سوى جدولة القطوعات الكهربائية لسكان العاصمة. وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشنكو أمس، إن الحكومة الأوكرانية ستتصرف بالأرصدة التي صادرتها من أفراد روس وبيلاروس لمصلحة المجهود الحربي. وقال مكتب الأمن الاقتصادي الحكومي في كييف أمس، إن أوكرانيا جمدت أرصدة روسية وبيلاروسية تبغ قيمتها 1.2 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022. وأثار القلق أمس تهديد روسيا رسمياً باستهداف الأقمار الاصطناعية الغربية التي تقوم بمساعدة أوكرانيا. وأعرب خبراء مختصون عن قلقهم من أن تعمد روسيا إلى استهداف أقمار في مداراتها الفضائية. ويذكر أنه لم تقم أية دولة في العالم حتى الآن بتوجيه ضربة لقمر اصطناعي تملكه دولة معادية لها.