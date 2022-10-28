عبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، عن قلقه إزاء معاملة إيران للمتظاهرين المحتجزين، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية ترفض الإفراج عن جثث القتلى.



وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب، «لقد رأينا الكثير من سوء المعاملة.. ولكننا نشهد أيضاً مضايقة لعائلات المحتجين».

وأضافت: إن السلطات الإيرانية ترفض في بعض الحالات تسليم جثث المتظاهرين القتلى إلى ذويهم، أو تسلمها لهم شريطة عدم إقامة جنازة أو التحدث إلى الإعلام.

ولا تزال المظاهرات والاحتجاجات تجوب أغلب أنحاء إيران احتجاجاً على وفاة الشابة مهسا أميني، (22 عاماً)، على يد شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر الماضي.