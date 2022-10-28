أظهر استطلاعان للرأي حول الانتخابات الإسرائيلية القادمه أن يقل عدد المقاعد التي قد يحصل عليها الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن الأغلبية المطلقة في الكنيست (البرلمان) بمقعد واحد.

ويتطلع نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إلى العودة إلى منصبه بمساعدة ائتلاف مكون من حزب اليكود الذي يتزعمه والحزب اليميني المتطرف «الصهيونية المتدينة».

وأظهر الاستطلاعان، أحدهما نشرته محطة البث العامة (كان) في وقت متأخر أمس الخميس والآخر نشرته صحيفة معاريف اليوم (الجمعة)، أن الكتلة التي يقودها نتنياهو والمكونة من 4 أحزاب ستحصل على 60 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً في الانتخابات التي ستُجرى يوم الثلاثاء القادم.