فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الجمعة)، عقوبات جديدة متعلقة بإيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران شملت منظمة «خرداد 15»، التي حرضت على اغتيال الكاتب البريطاني سلمان رشدي.وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على إيران تستهدف تقييد وصول تلك الكيانات والمنظمات إلى النظام المالي العالمي.وأفادت الولايات المتحدة بأن تلك الكيانات كانت عاملاً محفزاً على مثل هذا الهجوم الذي حدث بالفعل.وتعرض الكاتب البريطاني سلمان رشدي، الذي أصدر المرشد الإيراني السابق الخميني فتوى بإهدار دمه بسبب روايته الصادرة عام 1988 «آيات شيطانية»، للطعن قبل محاضرة كان سيلقيها بنيويورك في 12 أغسطس الماضي.