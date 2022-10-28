كتبت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، في تقرير لها اليوم (الجمعة)، أن مسؤولي النظام الإيراني يستأجرون 5 طائرات يومياً لمغادرة البلاد، ويسعى الكثير منهم للحصول على جنسية الدول الأوروبية، وخصوصاً المملكة المتحدة.

وأعلنت هذه الصحيفة، نقلاً عن مصدر لم تسمه، تخصيص جزء من مطار طهران الدولي لفرار هذه العوائل.

وأشارت الصحيفة إلى توسع المظاهرات في إيران، وإلى أن المسؤولين الإيرانيين وأقاربهم شرعوا في الفرار من البلاد منذ أسبوعين ويحاولون الحصول على جوازات سفر بريطانية لأنفسهم.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر إيراني قوله إن أقارب المسؤولين الإيرانيين يصلون إلى طائرات الرحلات الدولية من مداخل خاصة.

وكان عضو البرلمان البريطاني بوب ستيوارت، قد قال في وقت سابق إن هناك «شائعات مهمة» مفادها أن كبار المسؤولين في النظام الإيراني يحاولون جعل لندن «ملاذاً آمناً» لهم والحصول على جوازات سفر بريطانية.