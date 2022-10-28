تعرض بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لاعتداء وهجوم في منزل الزوجين في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وكشفت مصادر بقوات إنفاذ القانون الأمريكية أن بول تعرض لاعتداء بـ«مطرقة».

وقال مكتب نانسي بيلوسي في بيان، اليوم (الجمعة)، إنه تم نقل زوجها إلى المستشفى، فيما كشف المتحدث باسم نانسي بيلوسي، درو هاميل، إنه «في وقت مبكر من صباح اليوم، اقتحم مهاجم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو واعتدى بعنف على السيد بيلوسي. الجاني محتجز ودوافع الهجوم قيد التحقيق».

وتابع المتحدث باسم نانسي بيلوسي بالقول إنه «تم نقل السيد بيلوسي إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية ممتازة ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا»، مشيراً إلى أن نانسي بيلوسي لم تكن في سان فرانسيسكو في ذلك الوقت. وأضاف أنها وأسرتها «يطلبون الخصوصية في هذا الوقت»، وذلك وفقا لـ«سي إن إن».