لم تتكشف بعد تفاصيل حادثة العثور على جثة مجهولة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا وصلت إلى مطار فرانكفورت قادمة من العاصمة الإيرانية طهران، يوم أمس (الخميس).وأفاد موقع لوفتهانزا الإلكتروني أن العمال اكتشفوا الجثة بعد أن غادر ركاب الرحلة إل.اتش 601 الطائرة، وتم نقل الطائرة الإيرباص طراز إيه 340 إلى حظيرة الصيانة.في حين لم تعقب شرطة فرانكفورت بعد على الحادثة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام دولية اليوم (الجمعة).وتأتي الواقعة وسط اضطرابات واسعة تشهدها إيران، أشعلها مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، في 16 سبتمبر الماضي بعد 3 أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بسبب «ارتدائها ملابس غير مناسبة» بحسب زعمها.وأشعل مقتلها تحت التعذيب احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ 3 سنوات، تقدمها في معظم الأحيان شبان وشابات وطالبات في رسالة سياسية وتحدٍّ للسلطات، وتأكيد على أن الشريحة الشابة في واد والسلطات في واد آخر، بحسب ما أكد العديد من المحللين والمراقبين على مدى الأسابيع الستة الماضية.